Wegen des Verdachts auf rechtsterroristische Anschlagspläne auf Schulen in Essen will die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellen. Die Vorführung des 16 Jahre alten Verdächtigen vor einem Haftrichter sei noch für den Freitag angesetzt worden, sagte ein Sprecher.