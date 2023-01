Bei neuen Untersuchungen an der 1994 gesunkenen Ostsee-Fähre »Estonia« sind bisher keine Anzeichen für eine Explosion an Bord gefunden worden. Das geht aus einem Zwischenbericht mit vorläufigen Schlüssen hervor, den die Ermittler aus Estland, Schweden und Finnland am Montag in der estnischen Hauptstadt Tallinn vorstellten.