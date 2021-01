Störung der Totenruhe vorgeworfen Dokumentarfilmer wegen Aufnahmen von »Estonia«-Wrack vor Gericht

Zwei Filmemacher entdeckten ein großes Loch an der 1994 gesunkenen Ostseefähre »Estonia«. Nun stehen sie wegen Eingriffs in den Grabfrieden in Göteborg vor Gericht. Dabei soll das Gesetz eigentlich geändert werden.