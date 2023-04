Das organisierte Verbrechen nimmt einem Bericht von Europol zufolge die großen Häfen Europas in den Fokus. »Europas drei größte Häfen, nämlich die von Antwerpen, Rotterdam und Hamburg, gehören zu den Hauptzielen von krimineller Unterwanderung«, heißt es in einer von Europol in Den Haag veröffentlichten Analyse .