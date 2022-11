Drogenhandel und Geldwäsche 44 Festnahmen bei internationalem Einsatz gegen Verbrechernetzwerk

Den europäischen Polizei- und Justizbehörden ist ein Schlag gegen ein weltweit agierendes Verbrechernetzwerk geglückt: Wie die europäische Polizeiorganisation Europol und die europäische Justizbehörde Eurojust am Freitag gemeinsam mitteilten, seien bei Razzien 44 Menschen in zehn Ländern festgenommen worden – darunter ein Mensch in Deutschland.