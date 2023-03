Ob der 44 Jahre alte Sturm, dessen bürgerlicher Name Adnan Catic lautet, während des offenen Vollzugs in vollem Umfang Boxtraining absolvieren kann, blieb offen. Die Fortsetzung seiner Profi-Karriere mit Kämpfen in den Abendstunden erscheint unter diesen Umständen kaum möglich. »Die Ausgestaltung entzieht sich meiner Kenntnis«, sagte Staatsanwältin Beller.

Nach seiner Festnahme im April 2019 auf der Fitness-Messe FIBO in Köln hatte Sturm bereits acht Monate in U-Haft gesessen, ehe er das Gefängnis nach Hinterlegung einer Kaution verlassen durfte. Noch am 18. Februar hatte er ein erfolgreiches Box-Comeback hingelegt: Er besiegte den Türken Sükrü Altay in Stuttgart einstimmig nach Punkten.