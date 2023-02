Als Ekart schließlich wegen Körperverletzung, schwerer räuberischer Erpressung und Hehlerei für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis musste, stattete ihm unser Reporter Claas Meyer-Heuer in der JVA einen Besuch ab. »Ich würde dir am liebsten den Kugelschreiber in den Hals rammen«, so begrüßte ihn der Rocker-Boss damals. Heute sitzen sich die beiden gegenüber und Ekart sagt: »Ich hatte damals eine ziemlich kurze Zündschnur.« In der ersten Episode aus unserer True-Crime-Reihe »Im Verhör: Ex-Rockerboss Janez Ekart« spricht der ehemalige Rocker-Präsident erstmals über seine schwere Jugend, die Zeit als Türsteher und seinen Aufstieg bei den Bandidos.