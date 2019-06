Weißer Ring in Lübeck Beweisantrag über weiße Feinripp-Unterwäsche

"Warum sollte eine Frau sich so etwas ausdenken?", fragt die Richterin. "Das weiß ich nicht", sagt Detlef Hardt "Das weiß ich einfach nicht." Er schweigt einen Moment. Vielleicht, sagt er dann, sei Dora M. wütend gewesen, dass er ihr nicht so geholfen habe, wie sie es gewollt habe.

Detlef Hardt - 74 Jahre alt, verheiratet - war eine Person des öffentlichen Lebens in Lübeck. Geboren in Lübeck, 34 Jahre lang Polizeibeamter in Lübeck, nach seiner Pensionierung zwölf Jahre lang Leiter des Weißen Rings in Lübeck.

2018 wurden Vorwürfe öffentlich, die nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern bundesweit für Aufsehen sorgten. 29 Frauen hatten Detlef Hardt angezeigt, weil er sie in seiner Funktion als Opferbetreuer belästigt haben soll. In vier Fällen erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Das Landgericht Lübeck ließ die Anklage nur in einem Fall zu und erklärte zugleich nicht sich, sondern das Amtsgericht für zuständig. Nun ist Richterin Andrea Schulz diejenige, die ein Urteil zu fällen hat. Sie allein.

Ruhig und selbstbewusst

"Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit", sagt die Richterin an diesem ersten Verhandlungstag. Hardt ist angeklagt, an einem Abend im April 2016 die damals 38-jährige Dora M. durch eine exhibitionistische Handlung belästigt zu haben. So trägt es die Staatsanwältin in der Anklage vor. Die Frau hatte sich Hilfe suchend an den Weißen Ring gewandt.

Was damals genau passiert sein soll, schildert Dora M. an diesem Donnerstag selbst vor Gericht. Die heute 41-Jährige wirkt selbstbewusst. Ruhig beantwortet sie die Fragen. Sie schweift nicht ab, gibt sich auch nicht wortkarg. Das Vertrauen in den Weißen Ring scheint sie nicht verloren zu haben, sie wird von einer Mitarbeiterin der Opferschutzorganisation in den Saal begleitet.

Jener Abend im April war nicht die erste Begegnung mit Detlef Hardt. Aber es war das erste Treffen ohne ihre drei Kinder, allein mit ihm in seinem Büro. Sie war im vierten Monat schwanger. Sie habe Geldsorgen gehabt. Ihr Mann sei abgehauen, habe ihr noch Geld gestohlen. Die Wohnung und ihre Arbeit seien ihr gekündigt worden. "Er meinte, ob ich mal als Prostituierte gearbeitet hätte, das wäre eine schnelle Lösung für meine Probleme", sagt Dora M. "Leicht verdientes Geld als Escortdame." "Sie waren schwanger. Ich meine, wie sollte das umsetzbar sein?", fragt Richterin Schulz. Dora M. hat darauf keine Antwort.

Irgendwann sei Hardt dann aufgestanden und habe sich neben sie gestellt. Er habe den Reißverschluss seiner Hose geöffnet, "dann hat er mir seinen Penis gezeigt und gemeint, ich solle ihn anfassen". Und er habe sie aufgefordert, sich ebenfalls zu entblößen. "Ich war geschockt", sagt sie. Sie sei aus dem Zimmer gestürmt und weinend nach Hause gefahren. "Er rief am gleichen Abend an. Es würde ihm leid tun, er hätte sich nicht im Griff gehabt."

"Auf einmal stand er vor meiner Wohnungstür"

Den Kontakt zu Hardt brach sie nach jenem Abend nicht ab. Hardt hatte ihr eine Wohnung vermittelt. "Auf einmal stand er vor meiner Wohnungstür", sagt sie. "Er hat ungefähr 30 Umzugskartons gebracht." Angetroffen hat er sie nicht, stattdessen ihren Exfreund und ihre Kinder. "Er rief mich an, wollte wissen, wer der Mann ist und ob ich Sex mit ihm habe."

An einem anderen Tag habe er darauf bestanden, sie sofort zu sehen. Er habe 50 Euro für die Kartons haben wollen. Sie habe ihm wieder ihre Notlage erklärt und gesagt, dass sie nicht einmal wisse, wie sie die Umzugshelfer bezahlen solle. "Gehen Sie auf die Knie, besorgen Sie es ihnen mit dem Mund, dann sind die bezahlt", habe er gesagt.

Es gab schon zuvor ein Treffen. Nach einem allerersten Beratungsgespräch habe er sie und ihre Kinder in ein Café eingeladen. "Er erzählte von seiner Jugend. Er zeigte mir auch ein Bild, wie er früher ausgesehen hat, als junger Mann." An seinen Blicken und seiner zugewandten Art habe sie gemerkt, dass er sie attraktiv fand. "Fanden Sie es unangenehm?", fragt die Richterin. "Nein, da noch nicht. Ich habe ihn als nett und charmant wahrgenommen."

Es ist nicht alles auf Anhieb nachzuvollziehen, die zeitlichen Abläufe geraten durcheinander. Die Richterin hakt immer wieder nach. "Es ist drei Jahre her", sagt Dora M. Da könne sie nicht mehr genau sagen, wann was gewesen sei.

Dann ist der Verteidiger von Hardt, Oliver Dedow, an der Reihe. Warum ist sie nicht gleich am selben Abend zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet? "Ich kann es sowieso nicht beweisen", habe sie gedacht. "Und ich war auch nicht in der Verfassung."

Dedow verteidigt angriffslustig. Er erwähnt, dass Dora M. bereits wegen Betrugs verurteilt worden sei. Um Geldangelegenheiten soll es dabei gegangen sein. Dann bittet der Anwalt Dora M., die Unterwäsche von Detlef Hardt zu beschreiben. Daran habe sie keine Erinnerung mehr, sagt sie. Dedow zitiert aus dem Protokoll ihrer Vernehmung bei der Polizei. "Dann hat er das Ding rausgeholt. Er hatte weiße Unterwäsche an, so Feinripp."

Verteidiger Dedow stellt daraufhin einen Beweisantrag. Die Frau von Hardt solle vor Gericht gehört werden, zum Beweis der Tatsache, dass Detlef Hardt im April 2016 keine weiße Unterhose getragen habe, weil er grundsätzlich keine weiße Unterwäsche trage. Dies könne die Zeugin bekunden, da sie sich um die Wäsche des Angeklagten kümmere. Richterin Schulz wird über den Antrag entscheiden.

Hardt bestreitet alle Vorwürfe. Sie seien ihm "unbegreiflich". Nach seiner Darstellung habe er Dora M. einfach im Sinne des Weißen Rings helfen wollen. "Sie brauche dringend Geld", habe sie ihm gesagt. Dann habe sie ihn gebeten: "Sie können mir doch Männer vermitteln, die reich sind, die Geld haben, ich würde alles tun, alles. Ich wäre auch bereit, Escort...", Hardt bricht ab, setzt neu an: "...Männer zu begleiten."

Sie war im vierten Monat schwanger und habe so etwas geäußert, fragt die Richterin. "Das fand ich schon ungewöhnlich", sagt Hardt. Hat er sie an dem Abend noch einmal angerufen? "Weiß ich nicht mehr."

Erst auf Frage räumt er ein, ihr auch mal alte Fotos gezeigt zu haben. "Ja, richtig", sagt Hardt, "einen alten Führerschein mit einem Foto, das mich im zarten Alter von 18 oder 19 Jahren zeigt." Die Richterin fragt: "Warum das?" Hardt kann es auf Anhieb nicht so richtig erklären. Es entstehe der Eindruck, sagt die Richterin, dass er "als Mensch" möglicherweise "eine gewisse Nähe" zu Dora M. herstellen wollte. "Als Mensch", wiederholt Hardt, "ja."

Aussage steht gegen Aussage. Das Gericht hat eine Psychologin beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Sie soll beurteilen, ob die Angaben von Dora M. für ein reales Erlebnis sprechen - oder eher erfunden sind. Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt.