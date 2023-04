Zwei der Verletzten schwebten am Montag weiter in Lebensgefahr. Zu ihrem Zustand gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen. Von insgesamt 15 Verletzten waren den Angaben zufolge insgesamt vier in Krankenhäuser gekommen. Inzwischen ist immerhin die Straße für Fußgänger wieder freigegeben. »Die Anwohner können wieder in ihre Häuser zurück«, sagte ein Stadtsprecher am Sonntag.

Über den Hergang der Explosion in dem vierstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude könne man zum derzeitigen Ermittlungsstand keine näheren Angaben machen, sagte die Sprecherin am Montag. Dabei handele es sich um Täterwissen.