»Im Interesse der Justiz und der Fairness« ordnete Richterin Phinn die sofortige Freilassung von Syed an. Er war im Jahr 2000 wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Hae Min Lee in Baltimore an der US-Ostküste zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zum Tatzeitpunkt war er 17 Jahre alt. Syed hatte stets seine Unschuld beteuert, zahlreiche Revisionsanträge wurden jedoch abgelehnt.