Dringender Tatverdacht gegen 29-Jährigen

Die Jugendliche aus Gottenheim in Baden-Württemberg war am Donnerstagabend, dem 21. Juli, verschwunden. Etwa eine Woche später wurde ihre Leiche im Teufelssee bei Echzell im Wetteraukreis aufgefunden. Festgenommen wurde ein 29-jähriger vorbestrafter Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Der dringende Tatverdacht gründete sich laut Soko insbesondere auf Ergebnisse der Handy- und Funkzellendaten-Auswertungen sowie das Auffinden von persönlichen Gegenständen des Mädchens in der Wohnung des Mannes.