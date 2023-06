Der wegen Mordes an der 14-jährigen Ayleen angeklagte Jan P. soll auch in anderen Fällen Druck auf Mädchen aufgebaut und Sex von ihnen gefordert haben. Bereits am 22. Juli, also am Tag nach dem Verschwinden Ayleens, habe der 30-Jährige Kontakt mit zwei weiteren Mädchen aufgenommen: mit einer 15-Jährigen und einer 17-Jährigen. Das sagte der Leiter der regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill als Zeuge vor dem Landgericht Gießen.