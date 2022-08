Ende vergangener Woche hatte die Polizei die Leiche von Ayleen in einem See in Hessen entdeckt, die Wohnung des Mannes durchsucht und ihn kurz darauf festgenommen. Er hat den Vorwurf der sexuellen Nötigung und des Mordes in Verdeckungsabsicht bestritten und schweigt seitdem zu den Vorwürfen.