»Wie ich von Anfang an gesagt habe, hatte ich nie Sex mit Frau Giuffre. Ich bin jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie mich beschuldigte, glaubte, was sie sagte«, so Dershowitz. »Man muss Frau Giuffre für ihren Mut loben, dass sie jetzt öffentlich erklärt, dass sie sich in Bezug auf mich geirrt haben könnte. Sie hat viel unter Jeffrey Epstein gelitten, und ich begrüße ihre Arbeit im Kampf gegen das Übel des Sexhandels.«