Die beiden Mädchen hatten gestanden, Luise am 11. März in einem Waldstück an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstochen zu haben. Mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz des Opfers und der minderjährigen mutmaßlichen Täterinnen halten sich die Ermittler mit Informationen zu der Tat sehr zurück.

»Wir können auch die rechtlichen Grenzen, die uns gesetzt sind, nicht überschreiten, nur weil die Bevölkerung meint, ein Anrecht zu haben, alle Hintergründe zu kennen«, sagte Patrick Baron von Grotthuss von der Staatsanwaltschaft Siegen am Freitag. »Wir werden natürlich vollumfänglich aufklären«, sagte er. Sollten sich die beiden geständigen Mädchen als Täterinnen bestätigen, »dann werden wir keine Aussagen zu Tatabläufen oder Motivlagen machen.«