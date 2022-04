Fall Madeleine McCann Portugiesische Ermittler führen Christian B. offiziell als Beschuldigten

Portugiesische Ermittler führen Christian B. nun offiziell als Beschuldigten im Fall Madeleine McCann . Das erfuhr der wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin in Oldenburg inhaftierte Häftling im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens aus Faro, wo das Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft.

Thorsten Stein, Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg, bestätigte den Vorgang, wollte sich zu Details aber nicht äußern. Rechtsanwalt Friedrich Fülscher, der B. vertritt, vermutet, dass die Maßnahme »die in wenigen Tagen drohende Verjährung« unterbrechen solle.

Im Fall der 2007 aus dem portugiesischen Urlaubsort Praia da Luz verschwundenen Madeleine laufen derzeit Ermittlungen in Portugal , Großbritannien und Deutschland . Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereitet eine Anklage gegen B. wegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs vor.

Die Dreijährige aus Großbritannien verschwand am 3. Mai 2007 in Portugal. Ihre Eltern Kate und Gerry McCann gaben eine Reihe spektakulärer Interviews und riefen europaweit zur Suche nach ihrer Tochter auf. Bei einer Generalaudienz segnete der damalige Papst Benedikt XVI. in Rom die Eltern und ein Foto des Mädchens. Zwischenzeitlich gerieten auch die Eltern selbst unter Verdacht, für das Verschwinden ihrer Tochter verantwortlich zu sein.