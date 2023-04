Nach Angaben der Sprecherin werden nun Spuren und Beweismittel ausgewertet. Was in dem Haus in Berlin-Neukölln gefunden wurde, sagte die Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Dem Sender RTL zufolge, der zuvor über die Durchsuchung berichtete , soll ein Bademantel gefunden worden sein, bei dem der Gürtel fehlte.