Urteil gegen Fernfahrer Boujemaa L. Erst "Affektsturm", dann Mord

Sophia L. muss ein lebensfroher und glücklicher Mensch gewesen sein. Zahlreiche Fotos in den Akten zeigten die Studentin, sagt der Richter Bernhard Heim, "und es gibt tatsächlich kaum ein Bild, auf dem sie nicht lacht, auf dem sie nicht fröhlich wirkt".

Üblicherweise dominiere die Person des Angeklagten ein Strafverfahren, "das war hier nicht so". Ihre Familie und ihre Freunde hätten dazu beigetragen, dass Sophia L. im Prozess vor dem Landgericht Bayreuth "allgegenwärtig" gewesen sei, sagt der Richter zu Beginn der Urteilsverkündung.

Am 14. Juni 2018 wollte Sophia L. als Anhalterin von Leipzig, wo sie studierte, nach Hause ins bayerische Amberg fahren. Ihr Vater hatte am nächsten Tag Geburtstag. An der Raststätte Schkeuditzer Kreuz in Sachsen bat die Studentin kurz vor 18 Uhr den Fernfahrer Boujemaa L. um eine Mitfahrgelegenheit. Der 42-Jährige war auf dem Rückweg von Leipzig nach Marokko, wo er mit Frau und drei Kindern lebt.

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte Sophia L. nur wenige Stunden später getötet. Die 1. Großen Strafkammer verurteilte Boujemaa L. wegen Mordes und wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

Wie die Tat geschah

Die Richter gehen davon aus, dass Boujemaa L. an jenem Juniabend gegen 21 Uhr auf dem Autobahnrastplatz Sperbes im Landkreis Bayreuth einen Annäherungsversuch unternahm. Der Angeklagte habe gewusst, dass Sophia L. wenig später ausgestiegen wäre. Er habe gewusst, dass dieser Halt die letzte Gelegenheit war, sich der 28-Jährigen in sexueller Absicht zu nähern. Wie genau Boujemaa L. dies tat, hat das Gericht nicht klären können.

Auf seinem Handy fanden sich Fotos. Am Tag vor der Tat hatte der Angeklagte offenbar fremde Frauen fotografiert und eine Stunde vor seiner Begegnung mit Sophia L. fotografierte er sich bei der Selbstbefriedigung. Das Gericht geht daher von einer "sexualisierten Grundstimmung" des Angeklagten zum Tatzeitpunkt aus.

Anders als in der Anklage formuliert, meinen die Richter nicht, dass er Sophia L. vergewaltigt oder genötigt hat, sondern dass er ihr sein Interesse lediglich deutlich machte. Dass Sophia L. ihn zurückgewiesen habe, habe Boujemaa L. massiv gekränkt. Es sei zum Streit gekommen, in dessen Verlauf Sophia L. ihm eine Ohrfeige gegeben habe. Dieser Schlag habe den Angeklagten ausrasten lassen. Das Gericht spricht von einem "Affektsturm".

Boujemaa L. sei nach Überzeugung der Richter außer sich gewesen. Sein Verhalten habe er in diesem Moment möglicherweise nicht mehr kontrollieren können. Mindestens viermal habe Boujemaa L. mit einem Radmutterschlüssel auf den Kopf von Sophia L. eingeschlagen. Sie sei bewusstlos vom Sitz gerutscht.

Der Angeklagte sei ausgestiegen, habe sich beruhigt und überlegt, was er nun tun solle. Um zu verhindern, dass Sophia L. ihn wegen der Schläge anzeigt, habe er den Entschluss gefasst, sie zu ermorden. Er sei zurück in den Lastwagen gestiegen. Sophia L. habe noch einmal leicht ihren Kopf gehoben und ihm ihre Hand entgegengestreckt. Der Angeklagte habe erneut zugeschlagen. Nach Ansicht des Gerichts war erst dieser Schlag tödlich. "Damit steht für uns fest, dass der Angeklagte einen Menschen in Verdeckungsabsicht getötet hat", sagt Richter Heim. Anders als bei den Schlägen zuvor, sei Boujemaa L. nun voll schuldfähig gewesen.

"Wie wir es erhofft und erwartet haben"

Der Angeklagte habe Deutschland nach dem Mord möglichst schnell verlassen und die Leiche von Sophia L. beseitigen wollen. Am 18. Juni habe er sie in Nordspanien abgelegt. Einen Tag später brannte das Führerhaus des Lastwagens völlig aus. Dass Boujemaa L. den Lastwagen selbst in Brand gesetzt hat, "ist möglich, sogar wahrscheinlich, aber nicht ausreichend sicher nachweisbar", sagt der Richter. Drei Tage später wurde Sophia L. gefunden.

Richter Heim sagt, der Angeklagte habe versucht, sich bei der Familie von Sophia L. zu entschuldigen. Er habe auch Einsicht und Reue vermitteln wollen und durch sein Geständnis die Beweisführung erheblich erleichtert. Das Gericht ist seinen Angaben in weiten Teilen gefolgt. Dass es zu einem Streit gekommen sei, weil Sophia L. seine Sachen durchwühlt habe, nehmen die Richter ihm allerdings nicht ab.

Der Anwalt der Familie von Sophia L. sagt hinterher, das Urteil sei, "wie wir es erhofft und erwartet haben". Die Verteidigung hatte hingegen eine Verurteilung wegen Totschlags, nicht wegen Mordes gefordert. Nach Ansicht von Verteidiger Karsten Schieseck seien schon die ersten Schläge tödlich gewesen. Er sagt, Boujemaa L. sei dennoch geneigt, das Urteil anzunehmen.

