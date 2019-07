Fall Susanna Ali B. zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt

Das Wiesbadener Landgericht hat den Angeklagten im Mordfall Susanna zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit so gut wie ausgeschlossen.

Die Leiche der Schülerin war am 6. Juni 2018 in einem Loch bei Bahngleisen am Rande von Wiesbaden gefunden worden. Kurz nach der Tat hatte sich Ali B. mit seiner Familie in seine Heimat abgesetzt.

Im kurdisch kontrollierten Nordirak wurde er jedoch wenige Tage danach gefasst und von der Bundespolizei nach Deutschland zurückgebracht. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Im März hatte der Prozess gegen ihn begonnen (lesen Sie hier mehr darüber). Der Fall hatte eine bundesweite Debatte um die Flüchtlingspolitik ausgelöst.

Das Landgericht sah es als erwiesen, dass der 22-Jährige das Mädchen vergewaltigt und ermordet hat. Mit dem Urteilsspruch folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Vertreter der Anklage hatten dem irakischen Flüchtling vorgeworfen, Susanna erwürgt zu haben, um die Vergewaltigung zu verdecken. Er habe kaltblütig, zielgerichtet und heimtückisch gehandelt. Die Verteidigung hatte keinen konkreten Strafantrag gestellt.

Ali B. hatte vor Gericht gestanden, die 14-Jährige erwürgt und verscharrt zu haben; eine Vergewaltigung hatte er bestritten. Er entschuldigte sich bei Susannas Mutter in seinem letzten Wort vor Gericht.

In einem weiteren Prozess muss sich der Iraker wegen der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens verantworten. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.