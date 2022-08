Es ist der Tag, an dem das höchste Strafgericht sämtliche Revisionen zum Urteil im Mordfall Walter Lübcke verworfen hat. Für die Hinterbliebenen bedeutet das: Sie müssen mit der Ungewissheit darüber leben, was in den letzten Minuten des Lebens ihres Ehemanns und Vaters am Abend des 1. Juni 2019 auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Istha geschah. Sagte er noch etwas? Wehrte er sich? Sah er seinem Mörder in die Augen? Fragen, die »wahrscheinlich für immer« offenbleiben, wie ihr Anwalt sagt.