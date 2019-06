Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bedauert nach eigenen Angaben die Tat. Der Mord sei "ein Fehler" gewesen, soll Stephan Ernst in seinem Geständnis gesagt haben, wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Demnach soll Ernst weiter ausgeführt haben, er habe den Plan, Lübcke zu töten, schon seit Längerem gehegt. Nach SPIEGEL-Recherchen gehörte Ernst zu jenen Zwischenrufern, die 2015 eine Bürgerversammlung Lübckes störten. Lübcke hatte damals die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigt und den Störern entgegengehalten: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann jederzeit dieses Land verlassen."

Ernst sitzt seit Mitte Juni wegen des tödlichen Schusses auf den CDU-Politiker Lübcke unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige hat eine lange Vergangenheit als gewaltbereiter Rechtsextremist, er fiel zudem wiederholt mit Gewaltdelikten, Verstößen gegen das Waffengesetz, wegen Eigentumsdelikten sowie gemeingefährlicher Straftaten auf.

Ermittelt wird in dem Fall auch gegen den mutmaßlichen Waffenlieferanten Elmar J. sowie gegen einen Mann namens Markus H., der dieses Geschäft vermittelt haben soll. Beiden wird im Fall Lübcke Beihilfe zum Mord vorgeworfen. H. hat nach SPIEGEL-Informationen seit Längerem Kontakte in die rechtsextreme Szene und war den Behörden in der Vergangenheit einschlägig aufgefallen.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen-Istha niedergeschossen worden. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

Zuletzt war bekannt geworden, dass der Hauptverdächtige Ernst den Ermittlern zufolge auch Waffen an zwei namentlich bislang nicht bekannte Männer aus dem Raum Kassel verkauft hatte. Die beiden sollen der Bundesanwaltschaft zufolge aber nicht an der Ermordung Lübckes beteiligt gewesen sein. Gegen sie werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.