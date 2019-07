Der Hauptverdächtige im Mordfall Lübcke soll in seinem inzwischen zurückgezogenen Geständnis angegeben haben, die Tat schon seit Jahren erwogen und angegangen zu haben. Mindestens zwei Mal, 2017 und 2018, fuhr Stephan Ernst demnach zum Haus des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke - jeweils mit einer Waffe in der Tasche, wie "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR berichten.

Nach dem Abbruch des Tötungsplans sei er der zurückgezogenen Schilderung zufolge jeweils froh gewesen, Lübcke nicht erschossen zu haben. Als er den CDU-Politiker schließlich am 2. Juni doch getötet habe, sei dies wortlos geschehen.

Wie der SPIEGEL berichtet hatte, soll der Anlass für diesen Tatplan eine Informationsveranstaltung über die Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2015 gewesen sein. Lübcke hatte damals die Aufnahme von Asylsuchenden verteidigt und den Störern entgegengehalten: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann jederzeit dieses Land verlassen."

Ausschlaggebend für seinen späteren Tatentschluss waren den jetzigen Enthüllungen zufolge die Übergriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht 2015 gewesen, aber auch der islamistische Anschlag mit mehr als 80 Toten 2016 in Nizza. Das alles habe ihn ungeheuer aufgewühlt, sagte Ernst den Angaben zufolge in seiner ursprünglichen Darstellung.

Darüber geredet habe er mit niemandem, auch nicht mit den wegen Beihilfe zum Mord festgenommenen Männern. Den entscheidenden Ausschlag gegeben habe schließlich der Mord von Islamisten an zwei jungen Frauen aus Norwegen und Dänemark im vergangenen Dezember in Marokko.

Aus der rechtsextremistischen Szene wollte sich Ernst seiner damaligen Aussage zufolge zwischenzeitlich gelöst haben, und zwar nach seiner Verurteilung wegen eines Angriffs auf Gewerkschafter 2009 in Dortmund, hieß es in dem Bericht weiter. Die Entscheidung, sich Waffen zu besorgen, habe er demnach bereits 2014 getroffen - um seine Familie vor der vermeintlich überhandnehmenden Kriminalität von Ausländern zu schützen.

Ein Anwaltswechsel mit Folgen

Der SPIEGEL hatte bereits Ende Juni über Ernsts Geständnis berichtet, das der 45-Jährige in der vergangenen Woche zurückgezogen hatte. Demzufolge hatte er in seiner ausführlichen Aussage angegeben, dass der Mord an Lübcke "ein Fehler" gewesen sei.

Was genau der Widerruf des Geständnisses für das Verfahren gegen den Hauptverdächtigen und die Aufklärung des Falls bedeutet, ist bislang nicht völlig klar. Auch ein widerrufenes Geständnis kann prinzipiell verwertet werden (hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten dazu). Ernst hat seit Kurzem einen neuen Pflichtverteidiger, den Dresdner Rechtsanwalt Frank Hannig.

Ernst sitzt seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige hat eine lange Vergangenheit als gewaltbereiter Rechtsextremist. Er fiel zudem wiederholt mit Gewaltdelikten, Verstößen gegen das Waffengesetz, wegen Eigentumsdelikten sowie gemeingefährlicher Straftaten auf.