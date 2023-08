Ein Mann soll bei einer Polizeikontrolle in Farnstädt (Sachsen-Anhalt) mit seinem Auto einen Polizisten mitgeschleift haben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Dienstag durch sein Fahrverhalten aufgefallen. Daraufhin sollte er kontrolliert werden. Die Beamten fanden den 51-Jährigen den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 180 im Saalekreis neben seinem laufenden Fahrzeug stehend an.