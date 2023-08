Bei der Kontrolle sei der Mann aggressiv geworden, hieß es. Er habe die Polizisten angegriffen und beleidigt. Dann sei er in sein Fahrzeug gestiegen. Einer der Polizisten lehnte sich den Angaben zufolge in das Auto des Mannes, um an den Fahrzeugschlüssel zu kommen. Dieser sei daraufhin losgefahren und habe den Polizisten einige Meter mitgeschleift. Der Beamte wurde demnach schwer verletzt, ins Krankenhaus gebracht und stationär behandelt.