Inzwischen scheint es in dem Fall Klarheit zu geben: Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin listet Kanfash als Salafisten – und wirft ihm Betrug in Millionenhöhe vor. Der 25-Jährige soll während der Coronapandemie über eine Million Euro an Fördermitteln von der Investitionsbank Berlin (IBB) durch falsche Angaben über erfundene gewerbliche Tätigkeiten erschlichen haben, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Dabei sollen Strohleute zum Einsatz gekommen sein, deren Konten und Mailaccounts Kanfash für den Betrug nutzte. Inzwischen soll er sich wieder in Syrien aufhalten.