Es sei »nicht so besprochen und nicht so gewollt« gewesen, dass die Busse der Streife folgen, sagte eine Polizeisprecherin dem SPIEGEL. Die Polizeieskorte sei lediglich bis zur Auffahrt auf die Autobahn 52 geplant gewesen – die Busse folgten der Streife jedoch weiter. Man habe die Fahrer allerdings nicht gestoppt, da dadurch die Rettungsgasse verstopft worden wäre, so die Sprecherin.