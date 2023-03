Ob der 44 Jahre alte Sturm, dessen bürgerlicher Name Adnan Ćatić lautet, während des offenen Vollzugs in vollem Umfang Boxtraining absolvieren kann, blieb offen. Die Fortsetzung seiner Profikarriere mit Kämpfen in den Abendstunden erscheint unter diesen Umständen kaum möglich. »Die Ausgestaltung entzieht sich meiner Kenntnis«, sagte Staatsanwältin Beller.

Nach seiner Festnahme im April 2019 auf der Fitness-Messe FIBO in Köln hatte Sturm bereits acht Monate in U-Haft gesessen, ehe er das Gefängnis nach Hinterlegung einer Kaution verlassen durfte. Noch am 18. Februar hatte er ein erfolgreiches Box-Comeback hingelegt: Er besiegte den Türken Sükrü Altay in Stuttgart einstimmig nach Punkten.