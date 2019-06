Einen Monat nach dem Diebstahl eines zwei Millionen Euro teuren Ferraris bei einer Probefahrt in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handele sich um einen einschlägig bekannten 43-jährigen Franzosen, teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Der Mann sitze bereits hinter Gittern - weil er derzeit in Frankreich in anderer Sache eine Haftstrafe verbüße.

Der seltene Ferrari 288 GTO mit 400 PS war nach der Tat in einer Garage in Grevenbroich bei Düsseldorf sichergestellt worden. Erstbesitzer soll Ex-Formel-1-Pilot Eddie Irvine gewesen sein.

Die Ermittler hatten unter anderem mit einem Foto öffentlich nach dem Tatverdächtigen gefahndet, der das Auto in der Garage versteckt haben soll. Daraufhin gingen zahlreiche Hinweise aus dem In- und Ausland bei der Polizei Düsseldorf ein. Die Berichterstattung in Frankreich führte die Ermittler eigenen Angaben zufolge direkt auf die Spur des 43-Jährigen.

