Schwerverletzte an Schule in Finnentrop Streit in der Pause – und ein Schüler zieht ein Messer

Die Jugendlichen, die an einer Messerstecherei in einer Schule in Finnentrop beteiligt waren, sollen schon lange zerstritten gewesen sein. Zwei 17-jährige Brüder waren vorläufig festgenommen worden.