Deutsch-finnischer Cold Case Von der Sensationsanklage bleibt nicht viel

Beging Herman H. vor fast 34 Jahren auf einer Fähre ein Verbrechen an einem deutschen Touristenpaar? Beim Prozess in Finnland zerbröselte die Anklage. Zwei Hinterbliebene wandten sich direkt an den Angeklagten.

Aus Turku berichtet Ricarda Richter