Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der wirtschaftlich gescheiterte Mann am 28. Dezember 2021 in Fischerhude bei Bremen eine 73 Jahre alte Frau und deren 56 Jahre alten Sohn erschossen hatte. Eine zufällig am Tatort anwesende Frau, heute 54 Jahre alt, hatte einen Kopfdurchschuss erlitten und überlebte schwer verletzt.