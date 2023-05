Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) hatte die im Internet kursierenden Videos vom Brand scharf verurteilt. »Wir haben zum Teil die Bilder gesehen, die im Netz kursieren«, sagte er am späten Donnerstagabend in der Nähe des Brandortes.

»Man ist da ja gefangen in den Gefühlen zwischen Unverständnis, Wut, Zorn, Sprachlosigkeit, dass Menschen (...), wenn andere um ihr Leben kämpfen (...) Freude daran haben das zu filmen und ins Netz zu stellen«, so Geyer. Das habe nichts damit zu tun, wie eine zivilisierte Gesellschaft sich zu benehmen habe. Es sei intolerabel.

Der Brand in der Flensburger Neustadt hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Das Treppenhaus ist nach Angaben der Feuerwehr komplett weggebrannt. Vom Dachgeschoss sei nur noch ein Gerippe übrig. Der Leiter der Berufsfeuerwehr Flensburg, Carsten Herzog, sagte: »Wir haben einen Einsatz zu bewältigen, wie ich ihn in den letzten 15 Jahren nicht erinnern kann.«