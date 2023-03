»Irgendwie hat sie es geglaubt«

Allerdings stellte sie den Scheck den Angaben zufolge an eine andere Person als den Chef des Autobauers Tesla selbst aus. Die Frau behauptete dennoch, einem Fall von Cyber-Grooming zum Opfer gefallen zu sein. Sie will über Monate hinweg online bearbeitet worden sein, dass hinter dem Deal der Raumfahrtpionier Musk stehe – und schließlich geglaubt haben, das Geld an Musks rechte Hand zu schicken.