Sie wollte von ihm wissen, was er in der Tasche seiner Jeans trug. Hodges reagiert darauf abwehrend: »Was ist das Problem? Sind Sie eine Tyrannin?«, fragt er die Ordnungshüterin. Diese reagiert wiederum gereizt und will nun auch die Personalien des Sehbehinderten aufnehmen. In dem Video gibt Hodges nicht zu erkennen, dass seine Sicht eingeschränkt ist.

Sheriff entschuldigt sich für Fehlverhalten

Schließlich holt der 61-Jährige seinen zusammengeklappten Blindenstock hervor und schwenkt ihn in die Kamera. Doch das stimmt die Polizisten nicht mehr um: Sie legen Hodges Handschellen an und setzen ihn ins Einsatzfahrzeug.