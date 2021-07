Umstrittenes Überwachungsprogramm in Florida »Wir hoffen, dass Sie Ihr Leben verbessern«

Es klingt wie in der Science-Fiction-Erzählung »Minority Report«: Ein Polizeidepartment in Florida glaubt zu wissen, welche Menschen in Zukunft kriminell werden könnten – und will diese Bürger rund um die Uhr überwachen.