Im US-Bundesstaat Florida wurde eine Frau festgenommen, die ein zehn Monate altes Kind mindestens fünf Stunden lang allein in einem Auto zurückgelassen haben soll. Die Innentemperatur des Fahrzeugs stieg dabei auf 133 Fahrenheit – also 56 Grad Celsius an. Das berichten verschiedene US-Medien, darunter CNN. Die Außentemperatur betrug demnach 36 Grad.