Sheriff John Mina zufolge waren die per Notruf alarmierten Polizisten am Tatort in Orlando zunächst von einem Suizid des 26 Jahre alten Vaters ausgegangen. Im Krankenhaus wurde jedoch eine Schusswunde im Rücken des Mannes festgestellt, die diese These nicht stützte. Auch die Untersuchungen am Tatort bestätigten demnach die Schilderung des Fünfjährigen, wonach sein kleiner Bruder die Waffe ausgelöst habe.