Der Verdächtige fing klein an, glauben die Ermittler. Steckte eine Hecke an, auch ein Waldstück. Ein Carport brannte ab, später Hunderte Strohballen. Und dann, so der Vorwurf, suchte er sich ein gefährlicheres Ziel: eine Unterkunft, in der Menschen lebten, die aus der Ukraine geflüchtet waren.