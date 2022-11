199 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder an Bord

Die Maschine war laut Polizei am Sonntagabend im polnischen Posen gestartet und auf Anweisung der betroffenen Fluggesellschaft gegen 22.05 Uhr am Flughafen Paderborn/Lippstadt gelandet. Der Airport wurde erst am frühen Montagmorgen wieder freigegeben. Ein Flugzeug sei zur Landung zum Flughafen Düsseldorf umgeleitet worden, hieß es.

Noch am Montag soll die außerplanmäßig in Paderborn Maschine zu ihrem Ziel nach London weiterfliegen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 199 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder seien in Hotels in der Umgebung untergebracht worden, sagte ein Flughafensprecher.