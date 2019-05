In einer Wohnung in der brandenburgischen Stadt Forst sind zwei Tote entdeckt worden. Die Leichen der beiden Männer wurden am Morgen gefunden, wie ein Polizeisprecher in Cottbus sagte.

Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Weitere Informationen unter anderem zur Identität der Opfer wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht bekannt geben. Unklar ist auch, wie die Männer zu Tode kamen.