Hanebuth war nach Überzeugung des Gerichts mit den anderen Männern beteiligt, als der Kfz-Mechaniker geschlagen wurde. Die Verurteilten erschienen demnach im April 2018 bei dem Werkstattbesitzer. Es soll um einen Streit um Geld gegangen sein, das Opfer sprach aber auch von einem »Konflikt« wegen seiner Ex-Partnerin. Der Mann verweigerte allerdings die Aussage weitgehend. Goldmann erklärte, das Tatopfer habe keinerlei Interesse an einer Tatverfolgung - »warum auch immer«.

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Hannover im August 2020 ebenfalls Geldstrafen in vierstelliger Höhe verhängt. Bei Hanebuth waren es damals 4000 Euro. Bei der neuerlichen Verurteilung zu Geldstrafen gehe es nicht darum, »irgendein Exempel zu statuieren gegenüber irgendeiner Gruppierung«, betonte Goldmann. Die Verteidiger kündigten an, das Urteil zunächst »sacken lassen« zu wollen.