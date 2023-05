Eine Eskalation auf dem Fußballplatz hat in Frankfurt am Main ein tragisches Ende genommen. Ein 15-Jähriger aus Berlin wurde nach einer Schlägerei bei einem internationalen Fußball-Jugendturnier für hirntot erklärt. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, darunter der Hessische Rundfunk.