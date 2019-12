Der Mann, der einen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE gestoßen haben soll, soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft habe beim Landgericht die Durchführung eines sogenannten Sicherungsverfahrens beantragt, teilte Sprecherin Nadja Niesen mit.

Der 40-Jährige soll zur Tatzeit unter einer schizophrenen Psychose gelitten haben. "Aufgrund dieser krankhaften seelischen Störung soll seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben und er bei Tatbegehung schuldunfähig gewesen sein", sagte Niesen.

Ende Juli soll der Eritreer Habte A. einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Der Junge starb im Gleisbett, seine Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten. Eine ältere Frau, die der Mann auch attackiert haben soll, konnte sich in Sicherheit bringen.

Der Tatverdächtige, der seit 2006 in der Schweiz lebte, kam zunächst in Untersuchungshaft und dann in die Psychiatrie. Ein Freund von ihm, sagte dem SPIEGEL nach der Tat, A. habe seit einigen Monaten Wahnvorstellungen gehabt. In der Schweiz war der Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben, weil er seine Frau und seine drei Kinder eingesperrt und eine Nachbarin angegriffen hatte.