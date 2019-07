Nach dem tödlichen Angriff auf einen Achtjährigen im Frankfurter Hauptbahnhof ist das Motiv des inhaftierten Tatverdächtigen weiter unklar. Der 40-jährige Habte A. steht unter Verdacht, insgesamt drei Personen attackiert zu haben. Er stieß das Kind und die Mutter vor einen einfahrenden ICE und versuchte dasselbe bei einer älteren Frau. Die Mutter konnte sich retten, die 78-Jährige einen Sturz vermeiden. Der Junge starb noch im Gleisbett.

Keines der Opfer soll eine Verbindung zum Tatverdächtigen gehabt haben - er scheint willkürlich gehandelt zu haben. Aber wie kam es zu dem plötzlichen Gewaltausbruch?

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Zürich mitteilten, ist davon auszugehen, dass Habte A. psychische Probleme hatte. Er habe sich seit einiger Zeit in psychiatrischer Behandlung befunden, sagte Staatsanwalt Thomas Brändli. Das hätten Dokumente, die bei einer Hausdurchsuchung gefunden wurden, ergeben.

Plötzlicher Gewaltausbruch

Der Tatverdächtige stammt aus Eritrea und lebte seit 2006 in der Schweiz. Deshalb sind nun auch die Züricher Behörden mit dem Fall befasst. Seit 2011 hatte er demnach eine Niederlassungsbewilligung. In der Schweiz war er seit dem vergangenen Donnerstag zur Fahndung ausgeschrieben, weil er seine Frau und seine Kinder eingesperrt und eine Nachbarin angegriffen hatte.

Seine Frau hatte an diesem Tag die Polizei alarmiert - sie habe Probleme mit ihrem Ehemann. Als Polizisten das Wohnhaus der Anruferin in Wädenswil im Bezirk Horgen aufsuchten, stellten sie fest, dass Habte A. seine Frau, die ein, drei und vier Jahre alten Kinder sowie eine Nachbarin eingeschlossen hatte. Zuvor soll er die Nachbarin tätlich angegangen und sie mit einem Messer sowie verbal bedroht haben. Die Frau blieb unverletzt.

Beide Frauen sagten aus, der Angriff sei überraschend gekommen, sie hätten den Mann "noch nie so erlebt", teilten die Ermittler mit. A. sei nicht mehr vor Ort gewesen, als die Polizei eintraf und deshalb zur Fahndung ausgeschrieben worden. Es habe jedoch keine Hinweise auf eine Gefährlichkeit A.s gegeben, die eine Öffentlichkeitsfahndung gerechtfertigt hätten.

Christoph Reichwein/ DPA Der Tatverdächtige Habte A. wird dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt

Wo sich A. in der Zeit zwischen dem Übergriff in der Schweiz und der Tat in Frankfurt aufgehalten habe, sei nicht bekannt. Ebenso wenig, ob er in Begleitung war. Es habe keine Hinweise auf eine Verbindung nach Deutschland gegeben, weswegen A. in der Schweiz nur national zur Fahndung ausgeschrieben worden sei.

Nach dem Vorfall mit der Nachbarin war A.s Wohnung nicht durchsucht worden. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Tatverdächtige das Messer mitgenommen hatte. Erst nach der Tat in Frankfurt wurde die Wohnung durchkämmt. Dabei fanden die Beamten auch die Dokumente, die auf eine psychische Erkrankung hindeuten.

Vor dem vergangenen Donnerstag war A. den Schweizer Ermittlern zufolge lediglich einmal wegen eines "geringfügigen Verkehrsdelikts" aufgefallen. Es gebe keine Hinweise auf eine Radikalisierung oder ein ideologisches Motiv, hieß es. A. sei christlich-orthodoxen Glaubens und habe bislang unauffällig mit seiner Familie im Kanton Zürich gewohnt.

Habte A. als Paradebeispiel für gelungene Integration

Im Jahresbericht 2017 des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks (SAH) wurde Habte A. als Beispiel für eine gelungene Integration porträtiert. Dank eines Programms der SAH habe der eritreische Flüchtling zunächst einen befristeten Arbeitseinsatz absolviert und später eine Festanstellung erhalten - eine "Erfolgsgeschichte", heißt es im Vorwort.

Ab April 2018 arbeitete der Eritreer in der Karosseriewerkstatt der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). In dem Bericht wird A. als pünktlich, motiviert und gut vorbereitet auf seine Jobsuche beschrieben. Er habe gut Deutsch gesprochen. Die VBZ wollte sich aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht zu dem Fall äußern.

Nach seiner Flucht aus Eritrea arbeitete A. laut eigener Aussage sechs Jahre lang bei einem Bauschlosser in der Schweiz. Als die Aufträge ausblieben, verlor er diesen Job und konnte trotz guter Arbeitszeugnisse und Referenzen keine neue Stelle finden. Durch seine Teilnahme an dem Projekt "Integro", einer Stellenvermittlung für Erwerbslose, fand er schließlich einen neuen Job.

Auf die Frage, was ihm an der Schweiz gefalle, antwortete der Eritreer in dem Porträt für den Jahresbericht: "Fast alles." Die Sprache zu erlernen, sei eine Hürde gewesen, die er aber überwunden habe. "Mir gefällt, dass hier jeder Hilfe bekommt, egal, ob er arm oder reich ist. Und jeder kann essen, und die Existenz ist gesichert." Die Schulbildung sei sehr gut - "hier ist die erste Welt".

Resignation und Frustration

Er habe sich beim Arbeitsdienst der VBZ von Anfang an willkommen gefühlt und viel gelernt. Allerdings habe er lange Zeit nicht gewusst, ob er in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen wird: "Der Einsatz wurde dann immer wieder verlängert. Das war belastend, aber ich habe mich jedes Mal entschieden weiterzumachen."

Sein Jobcoach beobachtete damals eine "Programmmüdigkeit" bei ihm. Er sei resigniert gewesen, habe dann aber durchgehalten und schließlich die Festanstellung bekommen.

Zu seiner Zukunft befragt, sagte Habte A. damals: "Privat wünsche ich mir, dass meine drei Kinder ein besseres und leichteres Leben haben als ich. Es wäre schön, wenn ich in 25 Jahren noch hier bin."

Wie die Kantonspolizei nun mitteilte, arbeitete A. bis zum Januar 2019. Dann wurde er wegen psychischer Probleme krankgeschrieben.

Eritreische Community in Angst

Yonas Gebrehiwet vom Eritreischen Medienbund in der Schweiz erklärte auf Anfrage, der mutmaßliche Täter sei in der örtlichen Community nicht bekannt, man habe keine Informationen über ihn. "Viele sind zutiefst bestürzt über die Tat und in Gedanken bei der betroffenen Familie", schrieb er in einer E-Mail.

Allerdings seien seine Landsleute auch schockiert über den Rassismus, der ihnen nach dem Vorfall in Frankfurt entgegenschlage: "Wir sind entsetzt, wie viele Hasskommentare sich im Internet häufen." Eritreer würden massiv beleidigt und bedroht, in der laufenden Debatte und der Berichterstattung "nun ganz schnell unter Generalverdacht gestellt".