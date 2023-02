Seit Beginn der Massenproteste in Iran gegen das islamistische System kommt es auch in Deutschland immer wieder zu Protesten und Solidaritätsbekundungen von Exiliranern. Dazu zählt die Dauermahnwache vor dem iranischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main. Im vergangenen Dezember waren Demonstranten dort in einen Hungerstreik getreten.