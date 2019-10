Frankfurt am Main Gefängnisausbrecher wieder gefasst

Die Polizei in Hessen hat einen Gefängnisausbrecher wieder festgenommen. Beamte der Frankfurter Kriminalpolizei hätten den Mann am Dienstag im Frankfurter Stadtteil Sossenheim ausfindig machen können, so die Polizei. Dort sei er mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Zwar habe er zunächst noch eine Flucht versucht, erst mit Fahrrad, dann zu Fuß: "Am Ende klickten jedoch die Handschellen".

Der Mann hatte am 1. August bei einem von Beamten begleiteten Hofgang in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt- Preungesheim ausbrechen können. Dabei hatte er einen mehr als fünf Meter hohen Zaun überwunden, der ober mit zwei Rollen Nato-Draht gesichert war. Bei der Flucht zog er sich offenbar eine Kopfverletzung zu.

Wie der Mann seine Flucht genau bewerkstelligte, ist öffentlich nicht bekannt. Das Gefängnis hat nach Angaben des Hessischen Justizministeriums die geringere Sicherheitsstufe zwei. Personalmangel bei der Justiz habe aber keine Rolle gespielt, heiß es. Der 39-Jährige sei "mit großem Geschick und hoher Geschwindigkeit" über die Absperrung geklettert.

Ausbruch an sich ist nicht strafbar - trotzdem bleiben kaum Ausbrecher straffrei

Der 39-Jährige wurde nach Polizeiangaben inzwischen wieder zurück in die JVA Preungesheim gebracht. Dort sitzt er nicht wegen eines Gewaltverbrechens, sondern wegen eines Drogendelikts ein. Der Ausbruch selbst ist dagegen keine eigene Straftat. "Das resultiert aus der Idee, dass der Gesetzgeber anerkennt, dass jeder Mensch einen Drang nach Freiheit hat", so Matthias Jahn, Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am Oberlandesgericht.

Allerdings bleiben in der Praxis die wenigsten Ausbrecher straffrei. Sie können zum Beispiel belangt werden, wenn sie Sachbeschädigung begangen oder Vollzugsbeamte überwältigt oder als Geisel genommen haben.