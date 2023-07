Weil sie durch Vernachlässigung den Tod der 94 Jahre alten Mutter und Großmutter verschuldet hatten, sind zwei Verwandte zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt ging in seinem Urteil am Freitag von Körperverletzung mit Todesfolge sowie Misshandlung Schutzbefohlener aus. Die 62-jährige Tochter bekam zwei Jahre, der 26-jährige Enkel eineinhalb Jahre auf Bewährung. Als Auflage hat sie 10.000 Euro an eine Palliativeinrichtung zu zahlen, er muss 150 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.