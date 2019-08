In einer Bank am Frankfurter Hauptbahnhof sollen sich mehrere Personen illegal Zugriff zu Schließfächern verschafft und damit einen Alarm ausgelöst haben. Die mutmaßlichen Täter hätten die Flucht ergriffen, zunächst in einem Fahrzeug, dann zu Fuß. Die Beamten hätten mindestens einen Schuss abgegeben, hieß es.

Die Polizei habe drei Tatverdächtige festgenommen, teilte die Behörde mit. Um wie viele Täter es sich insgesamt gehandelt habe und ob sie bewaffnet waren, ist laut einem Polizeisprecher noch unklar. Damit sei nicht auszuschließen, dass sich noch Täter auf der Flucht befänden.

Wegen des Einsatzes war der Frankfurter Hauptbahnhof gesperrt worden. Das hatte die Deutsche Bahn bei Twitter mitgeteilt. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Der Zugverkehr sei wieder aufgenommen worden. Es könne jedoch noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen.