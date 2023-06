Großeinsatz in Frankfurt am Main ICE mit 450 Menschen evakuiert

Wegen einer absturzgefährdeten Person ist es in Frankfurt am Main zu einem Großeinsatz gekommen, bei dem 450 Menschen aus einem ICE evakuiert wurden. Die Person habe sich am Montagnachmittag auf der Main-Neckar-Brücke in der Bahnanlage aufgehalten, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mitteilte.