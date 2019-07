Der mutmaßliche Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof ist verheiratet und selbst Vater von drei Kindern. Das gab die Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt. Er sei vor einigen Tagen mit dem Zug von Basel nach Frankfurt gekommen.

Zu der Attacke habe sich der 40-Jährige bislang nicht eingelassen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, wird er am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Bundesanwaltschaft werde bislang nicht in den Fall eingeschaltet. Demnach gehen die Ermittler aktuell nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Der Mann soll am Montag am Frankfurter Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen haben. Der Mann soll zuvor auch die Mutter des Kindes ins Gleisbett gestoßen und es bei einer 78-Jährigen versucht haben.

Die 40-jährige Mutter hatte sich der Polizei zufolge auf einen Fußweg zwischen zwei Gleisen gerettet. Sie erlitt einen schweren Schock. Die 78-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen, ohne auf die Gleise zu stürzen. Auch sie habe laut Staatsanwaltschaft einen Schock erlitten. Zudem sei sie an der Schulter verletzt worden.

Der Tatverdächtige flüchtete, wurde von Passanten verfolgt und später von der Polizei außerhalb des Bahnhofs festgenommen. Nach ersten Ermittlungen kannte er seine Opfer nicht. Der Mann soll in der Schweiz leben und aus Eritrea stammen. Nach SPIEGEL-Informationen hielt sich der Mann unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Laut der Kantonspolizei Zürich hatte der Tatverdächtige einen Wohnsitz im Kanton Zürich. Er sei im Besitz einer sogenannten Niederlassungsbewilligung gewesen. Diese wird Ausländern in der Schweiz nach einem Aufenthalt von fünf oder zehn Jahren im Land ausgestellt. Niedergelassene haben damit laut dem Staatssekretariat für Migration ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht.